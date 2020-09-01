شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتنمية»: خطاب السيسي عن «مخالفات البناء» حق للحفاظ على التنمية العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير حول حتمية الإنضباط وتنظيم تراخيص البناء لمواجهة الفوضى والبناء العشوائي.

وقال «الدسوقي»، إن ما قاله الرئيس السيسي حق للحفاظ على الثروة العقارية والتنمية العمرانية من خلال إصلاح منظومة البناء في مصر، مضيفًا أن وضع حد فاصل بين ما مضى وما هو قادم «ضرورة» حتى تسطيع الدولة أن تعود إلى حضارتها ورونقها وتقدمها في سبيل رفع مستوى معيشة أفرادها لينعم المواطن بالخدمات من طرق وسكن وصحة وتعليم وعمل وحياة كريمة.

وأشار «الدسوقي» إلى أن الدولة خلال السنوات الماضية أهملت الخدمات وتركت الحبل على الغارب للفوضى والمحسوبية والرشوة إلى أن ظهرت العشوائيات بشكل بات يهدد حياة المواطنين، ويدمر كل جهود التنمية التي تحملها الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه لإصلاح ما تم إفساده.

وأكد رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، أن ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة يعد إعجاز وإنجاز بكل المقاييس، مشددًا على أهمية تنفذ الحكومة لتعليمات الرئيس والضرب بيد من حديد كل مخالف مع دراسة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة من البسطاء، لافتًا إلى أن السلوكيات التي تعود عليها المواطنين وبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ما زالت تقاوم التغيير إلى الأفضل، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد البديل المناسب والأنسب وتشديد الرقابة.

وقال إن الرئيس السيسي يتحمل مهام جسيمة ويفتح ملفات شائكة صعبة نحو الإصلاح والتنمية ومعالجة قضايا اجتماعية خطيرة تتعلق بحياه المواطنين وحق الدولة، مضيفًا: «القطاع الخاص على ثقة ويقين أن غالبية الشعب المصري ينشد التغيير إلى الأفضل والأحسن حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وستجد الغالبية على قلب رجلا واحد لتحقيق مستقبل أفضل بإذن الله لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة».

وأضاف: «إن كانت الإجراءات قاسية في بعض الأحيان، لكن هذا قدرنا جميعًا إصلاح ما فسد على مدار ٥٠ عامًا، وعلى الشعب أن يستمر في دعمه وفي تحمل مسؤولياته حتى نؤمن مستقبل أولادنا، وكذلك يجب ألا ننسى حينما وجدنا أنفسنا فجأة بدون كهرباء أو طرق أو أمن وأمان أو حتى إحساس بالدولة».

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