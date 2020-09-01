شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة مبادرات من صندوق تحيا مصر بمحافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم الإتفاق مع مسؤولي صندوق تحيا مصر، على تنفيذ حزمة من المبادرات التنموية والمشروعات الجديدة، لتساهم في توفير حياة كريمة، وفرص عمل للمواطن الأسواني، من أبرزها مشروع شارع مصر، والمخطط تنفيذه في أحد المواقع المتميزة لإقامة عدد من المحلات الحضارية.
وأشار المحافظ، إلى أنه من ضمن المبادرات أيضاً تنفيذ مبادرتى (نور الحياة)، و(دكان الفرحة) لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج، فضلاً عن توزيع كراتين المواد الغذائية، والملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.
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