شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 20 طن لحوم أضاحي غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 20 طن من لحوم الأضاحي، غدًا الأربعاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (شمال سيناء – الفيوم – بور سعيد – بني سويف – البحيرة – جنوب سيناء ) ، بواقع (4) طن لكل من محافظة (شمال سيناء – الفيوم– بني سويف – البحيرة) ، و (2) طن لمحافظتي (بور سعيد – جنوب سيناء) . وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.
وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 425 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
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