السيسي يطَّلع على موقف استعدادات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطَّلع على موقف استعدادات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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