شكرا لقرائتكم خبر عن «جواز السفر خلال 24 ساعة فقط».. الداخلية تحدّث خدمات «الهجرة والجنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية، تحديث وتطوير الخدمات الجماهيرية بكافة المواقع الشرطية، حيث أطلقت الجوازات والهجرة والجنسية مزيد من الخدمات للتيسير على المواطنين والأجانب من مُتلقى الخدمات.

وقالت الداخلية: «في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية وتيسير الإجراءات، بما يساهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر، وفى ضوء تنامى وتزايد مهام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي يتنوع دورها في تلقى الطلبات وتقديم الخدمات للمصريين والأجانب سواء داخل البلاد أو المقيمين خارجها».

وأضافت: «واتساقًا مع مسيرة العمل الوطنى في ميكنة الخدمات الحكومية لرفع العناء عن كاهل المواطنين ومتلقى تلك الخدمات، حيث سبق وأن بادرت الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بما يحقق التيسير في تقديم الخدمة ويكفل جودتها».

وتابعت: «ومن أبرز تلك الخدمات»خدمة إستقبال طلبات الجنسية وتقديم طلبات الحصول على شهادة التحركات للمواطنين«وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمة الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).«

وأكدت: «استمرارًا لتنفيذ خطة وزارة الداخلية الطموحة نحو ميكنة الخدمات الأمنية الجماهيرية، فقد واصلت الإدارة تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم، وتتمثل تلك الخدمات على أن تكون تقديم خدمة إختيارية لمن يرغب من الواطنين أو الأجانب في استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات «التي تتطلب إجراءات قانونية أخرى» بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادي لتلك الخدمة العاجلة، وذلك على النحو التالي: استخراج وتجديد جواز السفر العادي، أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ في خلال 24 ساعة لمواطني القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، واستخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة في خلال 24 ساعة، وتنفيذ تجديد إقامات الأجانب في الحالات التي لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى في خلال 48 ساعة للمقيمين بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى.

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