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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تعلن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، منشورا تم توزيعه على الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 11 إدارة تعليمية لنشره بمدارس المحافظة، يتضمن حظر تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس لحين صدور قرار من وزير التربية والتعليم بذلك.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسيتم إحالته للتحقيق الفورى، وذلك في ظل إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
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