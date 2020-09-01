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شكرا لقرائتكم خبر عن معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها تستقبل طلاب المرحلة الثانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، اليوم، إقبالا من طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لإجراء التنسيق الإلكترونى للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.
وقال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم فتح 4 معامل مركزية للحاسب الآلي وتجهيزها بأحدث الأجهزة لاستيعاب جميع الطلاب المتقدمين وتسجيل رغباتهم إلكترونيا وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.
وأضاف «المغربى» أن المعامل تم توزيعها في أماكن مختلفة وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافى للمحافظة، وتم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها والهندسة بشبرا.
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