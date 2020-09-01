شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تشغيل تجريبي لتطبيق «بني سويف معاك» لتلقي شكاوى المواطنين على الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، التشغيل التجريبي لتطبيق «بني سويف معاك» على الهواتف الذكية «الموبايل اندوريد» لاستقبال شكاوى المواطنين وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بهدف فتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين، خاصة وأن قطاع كبير من المواطنين لديهم الهواتف الذكية (الموبايل).

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع آلية لإدارة هذا التطبيق لتحقيق أكبر استفادة منه خاصة في جوانب سرعة تلقى الشكوى والتعامل الفاعل معها، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض القطاعات الخدمية، وسرعة تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، وكخطوة نوعية في مجال التحول الرقمي الشامل الذي تترجمه الحكومة بخطى جادة.

وأضاف محافظ بني سويف أنه تم إتاحة فيديو تعريفي لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو: https://play.google.com/store/apps/details، موضحًا أن هذا التطبيق يأتي ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التي يتم اتاحتها للمواطن لتقديم شكواه أو رصد مشكلة ما في قطاع خدمي معين، مؤكدًا على أن تلك القنوات والآليات متوافرة وتعمل بكفاءة، وذلك بالتوازي مع التطبيق الجديد، حيث تمت مراعاة التكامل في تلك الوسائل للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية.

من جانبه، أكد محمد جبر، معاون المحافظ، -والذي تم تكليفه (من قبل المحافظ) برئاسة لجنة إدارة التطبيق-، على أن التطبيق يسهل تسجيل الشكوى عليه، ويتم مباشرة تحويل الشكوى للوحدة المحلية المختصة للتعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توفير آلية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق لمتابعة الاستجابة للشكاوى، وتحديد هل تم حل الشكوى من عدمه لسرعة اتخاذ اللازم، موضحًا بأن اللجنة المختصة تضم أعضاء من البوابة الاليتكرونية مع اعلام المحافظة، بجانب وجود عضو في كل وحدة محلية لمتابعة هذا الملف وتواصله المباشر مع فريق عمل الديوان العام.

وأكد «جبر» أن المنظومة بأكملها تشهد متابعة شخصية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبلال حبش، نائب المحافظ، وذلك يساهم في تسريع وتيرة العمل وتعظيم الاستفادة من المنظومة في الاستجابة لشكاوى المواطنين، منوهًا عن أن هذا التطبيق تم تنفيذه بناء عن تكليف المحافظ من خلال الدكتور مهاب موسى، والمهندس عبدالله عبدالصمد عبدالعليم، محور التحول الرقمي للمجلس الاستشاري، ضمن النتائج والخطوات العملية للمجلس.

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