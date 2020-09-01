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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن قرب الانتهاء من تطوير الحديقة الدولية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرب الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة الدولية بحي الضواحي، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتم على درجة كبيرة من الكفاءة واستحوذت على نصيب كبير من التجميل ورفع الكفاءة، وذلك باعتبارها من أهم الحدائق بالمحافظة وتقع في أكبر الأحياء السكنية كثافة.
بالإضافة إلى كونها تقع في مدخل بورسعيد من ناحية محور ٣٠ يونيو، وتعد واجهة مميزة أمام زائرى المحافظة، خاصة بعد الانتهاء من إنشاء ميناء بورسعيد البرى المجاور لها والذى يجمع كافة وسائل النقل بين المحافظات، بالإضافة لأعمال التطوير بشارع البترول وإنشاء محور مروري جديد بمنطقة الرحاب.
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