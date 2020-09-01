إصابة ٦ أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الساحلي الدولي بمطروح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب ٦ أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ورضوض وكدمات في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى الساحلى لمطروح- الإسكندرية، أمام قرية مارينا ٣ السياحية بالساحل الشمالى. وتم تلقى العلاج بمستشفى العلمين المركزى وجميعهم من محافظات القاهرة والإسكندرية، وهم: طارق محمد السيد ٥٨ سنة القاهرة، ورحمة يوسف ابراهيم ١٦ سنة إسكندرية، وساجدة محمد عبادي ٣ سنوات إسكندرية، وساندي سعيد على ٥ سنوات إسكندرية، ومحمد حسين محمود ٦٠ سنة إسكندرية، ومني شعبان هارون ٥٥ سنة إسكندرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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