شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لكل من سلوفاكيا وأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيسة سلوفاكيا السيدة سوزانا تشابوتوفا، بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور، كما بعث الرئيس السيسى،ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

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