شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعتذر لسكان 4 مناطق لضعف المياه بسبب كسر ماسورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أن بعض المناطق شهدت ضعف في ضغوط مياه الشرب بأطراف الشبكات بمناطق "كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن" إلا أن الضغوط انتظمت فجر اليوم الثلاثاء، مبدية اعتذارها للمواطنين عن من سكان تلك المناطق الذين تأثروا بالانقطاع وضعف المياه الناتج عن كسر ماسورة 1000 في الأيام الماضية.

وقالت المحافظة وشركة المياه: "نعتذر لكم جداً على فترات الانقطاع الطويلة التي اضطررتم ان تقضوها بدون مياه، المشكلة بدأت اثناء قيام احد المقاولين بأعمال تطهير مصرف زنين، والذي ادى الى انهيار التربة اسفل الماسورة الـ1000، مما ادى الى انحرافها عن مسارها الطبيعي حوالي 70 سم، وبالتالي حدوث اكثر من كسر على الماسورة في اكثر من موقع، والمشكلة التي واجهت الشركة اثناء معالجة الكسورات، كان التعامل مع تربة رخوه بجوار مصرف زنين ومخاطر حدوث انهيار لجدار المصرف اثناء عملية الاصلاح ، مما اضطر الشركة من تحويل مسار الماسورة حوالي اربعه متر بعيداً عن المصرف وذلك بطول أربعين متر"

Advertisements

وتابعت المحافظة: وقامت الشركة بعمل شدات خشبية بطول جدار المصرف لتأمين الجدار من اي انهيار يعيق عملية الإصلاح، والشركة قامت بتوفير سيارات نقل مياه للمناطق المتضررة خلال فترات الانقطاع، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح في اربعة ايام وضخ المياه مساء يوم السبت، ووصلت المياه بالفعل للمواطنين على بدايات الشبكة، ولكن نتيجة زيادة معدل الاستهلاك عن الطبيعي، الامر الذي ادى الى انخفاض الضغوط في الشبكات، واثر سلباً على بعض المناطق الموجودة على اطراف الشبكات (كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن) إلا أن الضغوط انتظمت فجر اليوم (الثلاثاء) بالمناطق المذكورة ، ونعتذر لكم ونقدر تماماً المعاناة التي مررتم بها حضراتكم طوال فترة الاصلاح.