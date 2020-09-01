شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟ رئيس التفتيش الفني يجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف أن قانون التصالح فرصة ويجب على المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، وأن القانون يوفر فرصة حياة آمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه لجنة هندسية لتقييم المبنى.

Advertisements

وأوضح شميس، أنه لا بد من التعامل مع المخالفات الموجودة حاليًا، وقانون التصالح سيعمل على تقنينها، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أموال التصالح ستوجه لخدمة البيئة العمرانية نفسها.

وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني والمتابعة على أعمال البناء، إلى أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف في تسجيل العقار الخاص به، والحق في الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات في وضع قانونى سليم.