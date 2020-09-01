تعرف على تفاصيل تعاقد النقل مع شركة فرنسية لإدارة وصيانة الخط الثالث للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، ويقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته من هذا التعاقد والهدف منه.
1- شركة RATP DEV الفرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو.
2- عقد الإدارة يمتد لمدة 15عام.
3- الشركة الفرنسية ستحصل على 1.14 مليار يورو مقابل الإدارة والصيانة طوال التعاقد.
4- الشركة الفرنسية ستكون مسئولة عن الإدارة والصيانة فقط بينما ستظل الحكومة وحدها مسئولة عن تحديد سعر التذكرة.
5- الهدف من التعاقد وقف خسائر المرفق وتحسين الخدمة.
6- المرحلة الأولى من التعاقد وفق إعلان وزارة النقل تستهدف تحقيق تعادل بين المصروفات والإيرادات ثم تحقيق أرباح.
7- الشركة الفرنسية أكدت أنها ستستعين بـ 90٪ من العمالة والفنيين والمهندسين من المصريين.
8- الشركة الفرنسية لن تحصل على نسبة من الإيرادات حيث ستحصل على المقابل المتفق عليه فقط.
9- الشركة الفرنسية التى ستدير الخط الثالث تتولى إدارة المترو فى 15 دولة أخرى فى العالم.
10- متوقع تبدأ الشركة مهامها خلال فترة من 3 إلى 6 شهور لكن وزير النقل أكد استعداد الجانب المصرى تسليم الخط الثالث للشركة الفرنسية لتبدأ مهامها.
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