شكرا لقرائتكم خبر عن "مهندسين القاهرة" تتلقى 12 ألف طلب للتصالح من 800 ألف مخالفة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن الإجمالى المتوقع لمخالفات البناء فى مصر، حوالى 3.5 مليون منشأة، موضحا أن نقابة القاهرة تلقت 12 ألف طلب للتصالح، من إجمالى 800 ألف مخالفة بناء متوقعة بالعاصمة.

وأضاف أبو سنة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن أهمية التصالح فى البناء المُخالف، تأتى إنطلاقا من كونها ثروة عقارية لابد من ضمان سلامتها، للحفاظ على أرواح سكانها، والعائد من ذلك أن المالك يضمن ملكية العقار، وحق التصرف فيها بطرق قانونية، وعدم الإزالة، كما أن ذلك سيساهم فى إدخال الخدمات له، مثل تطوير المرافق التى لم يساهم بها من الأساس، وتعدى عليها دون إذن أو ترخيص.

Advertisements

وأشار عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إلى أن عائد التصالح حوالى 65% منها يرجع على السكان أنفسهم مرة أخرى، وجزء عائد على تطوير العشوائيات، وبالتالى يُصبح المواطن مستفيد من الخدمات المقدمة له، من بنية تحتية ومرافق مياة وصرف صحى، وطرق، وأماكن انتظار، بجانب تطوير العشوائيات الموجودة فى المحافظة.