شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن استئناف الدراسة بفرع الخرطوم فور تجهيز المقر بـ 4 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الاستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، والمستشار القانونى لرئيس الجامعة، والدكتور أسامة المليجى أمين لجنة فرع الخرطوم.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد الخشت، بعودة الدراسة بفرع جامعة القاهرة فى الخرطوم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة دائمًا وأبدًا تضع امكانياتها فى خدمة أشقائها وخاصة السودان التى تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.

وناقشت اللجنة العليا لفرع الخرطوم، الخطط والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية اللازمة لعودة الفرع على أحدث مستوى، والاستعانة بأعضاء هيئة تدريس وعاملين من السودان للعمل كفريق واحد.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إنه حتى الآن ستتركز الدراسة فى الفرع على مرحلة البكالوريوس فى الكليات العاملة بالفعل وهى الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات ستكون البداية؛ وفى حال طلب الجانب السودانى تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.

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وأكد الدكتور الخشت، أن فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم، بعد عودته، سيؤدى دورًا مهمًا فى تخريج كوادر سودانية فى تخصصات الدراسة بالفرع يكون لهم دور قوى فى صناعة المستقبل وتحقيق التنمية فى السودان الشقيق.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التى تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مصر قد انشأت فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصرى والسوداني، ولإعداد الكوادر السودانية فى مختلف المجالات والتى تتولى العديد من المناصب المهمة الآن، إلى جانب دور فرع الخرطوم فى دعم العلاقات بين الشعبين وتقوية العلاقات والروابط بين البلدين؛ وبالفعل يتولى كثير من خريجة السودانيين مناصب رفيعة الآن فى السودان الشقيق فى عدد من الوزارات والمؤسسات السودانية والدولية.

جدير بالذكر أن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم تأسس عام 1956 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالرغم من تجميد عمل الفرع فى السودان بعد تولى الرئيس السابق عمر البشير، فإنه لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا للفرع بالحرم الجامعى فى مصر لاستقبال الطلاب السودانيين، ويبلغ عددهم فى الوقت الحالى 1030 طالبا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع:"الآداب والتجارة والحقوق والعلوم، ينتمون لدولتى الجمهورية السودانية ودولة جنوب السودان."