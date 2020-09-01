شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجانا لاعتماد مزارع التمور للتصدير للأسواق الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، أن هناك لجان متخصصة من وحدة فتح الأسواق بالحجر الزراعى المصرى بالوزارة، تواصل اعمالها على مستوى الجمهورية، خلال هذه الفترة لاعتماد أكبر قدر من مزارع التمور الراغبة فى الانضمام إلى قائمة تصدير التمور الطازجة إلى الصين.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن وحدة فتح الأسواق تعتمد حاليا مزارع جديدة من أسوان والواحات والوادى الجديد والطريق الصحراوى والزراعى لاعتماد المزارع لتصدير التمور للصين. ، جاء بعد نجاح الحجر الزراعى فى التفاوض مع سلطات الحجر والجمارك الصينية فى أن يقوم الحجر الزراعى المصرى نيابة عن نظيرة الصينى باعتماد مزارع ومحطات التعبئة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصين فى هذا الشأن.

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وتابع " العطار" أن وحدة فتح الأسواق تقوم بعمل زيارات تأهيلية لمزارع ومحطات وفرز التمور للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الجانب الصينى ، لافتا الى أنه بناءا على هذه الزيارة يقوم أعضاء فريق وحدة فتح الأسواق بتقديم كافة الملاحظات والتعليقات الفنية اللازمة لضمان التوافق الكامل مع معايير الصحة النباتية وشروط الصحة العامة الصينية مع تصوير فوتوجرافى وفيديو بواسطة مصوريين محترفين للمزارع والمحطات بعد تأكد تمام مطابقتها للاشتراطات المطلوبة حيث تاتى هذه الخطوة عوضا عن انتظار وفد من خبراء الصين من هيئة الجمارك الصينية GACC لاعتماد أماكن الانتاج والتصدير الجديدة حسبما تنص مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الطرفين ممال يعد فرصة لزيارة حجم التصدير للسوق الصينى .

وأكد رئيس الحجر الزراعى، إنه يجرى حاليا بدء إجراءات تصدير التمور المصرية غير المصنعة " الفرش " الى الأسواق الصينية ، من المزارع التى اعتمدها سلطات الحجر الزراعى الصينى خلال زيارته الأخيرة ، وذلك بعد موافقتها رسميا على دخول البلح الى أسواقها، وبعد تفويض سلطات الحجر الزراعى الصينى نظيرة المصرى باعتماد مزارع التمور ، خاص بعد وضع منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور ، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل، تم تعميم منشور من قبل الحجر الزراعى المصرى لبدء إجراءات التصدير من المزارع التى اعتمدها الجانب الصينى، وتلقى طلبات التصدير وفقا للشروط التى سيضعها الحجر الزراعى وتتوافق مع الشوط الدولية.

فيما أكد تقرير وزارة الزراعة ، أن إجمالى إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7مليون طن سنويا من حوالى 15 مليون نخلة تتمركز فى أسوان والوادى الجديد والواحات البحرية وسيوه والبحيرة والشرقية ويبلغ انتاجنا حوالى 18% من الإنتاج العالمى ، موضحا أن ملف تصدير التمور إلى الصين يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع فى زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التى تلقى رواجا فى الصين والدول الأخرى.