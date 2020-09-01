شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الكشف على 63 ألف مريض عيون وإجراء 12 ألف عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، بني سويف، إن مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال اطلاق سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، حيث قامت الأورمان بالمحافظة بالكشف الطبي على عدد (63،054) مريض وإجراء عدد (12،167) عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5،520) نظارة طبية وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة (الواسطى- ناصر- بني سويف- إهناسيا- ببا- سمسطا- الفشن)، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة بني سويف بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأشار «شعبان» إلى أن الأورمان ساهمت في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي، وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالي المحافظات، مؤكدا أنها ساهمت في مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومن جانبه، قال أحمد حسن مسؤول إدارة العيون لجمعية الأورمان، إن الجمعية نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932.729) مريض، وإجراء عدد (207.344) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127.186) نظارة طبية لغير القادرين.