شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالدبلومات الفنية، للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، للقبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2021/2020، لاستكمال الكثافة الطلابية وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

من جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن قرار النزول بالمجموع جاء في إطار استكمال بعض مدارس التعليم الفني الميزانية المقترحة من الكثافة الطلابية لنظام ثلاث وخمس سنوات، مشيرا إلى أن درجات القبول بالتعليم الصناعي، وهي مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 248 درجة، مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 245 درجة، مدرسة الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر 234 درجة، اللواء عبدالمنعم أبوالمجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 230 عام 170 مهني، مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 233، مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 238 درجة، مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 233، بلبيس الصناعية بنين 230 عام 185مهني، مدرسة بلبيس الصناعية بنات 234 عام 158مهني، مدرسة مشتول السوق الصناعية بنين 233، مدرسة منيا القمح الصناعية بنين 230 عام 185 مهني، مدرسة منيا القمح الصناعية بنات 230 عام 185 مهني.

أما مدرسة مشهور الصناعية المشتركة 230 عام و170 مهني، البوز الصناعية بنات 230، مدرسة القرين الصناعية المشتركة 230 بنين، مدرسة ههيا الصناعية بنين235 عام 185 مهني، مدرسة ههيا الصناعية بنات 235 عام 185 مهني، مدرسة أبوكبير المعمارية 235 عام 180 مهني، مدرسة كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام مهني 200، مدرسة فاقوس الصناعية بنين 235الحسينية الصناعية المشتركة 230 بنين، الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 230.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن درجات القبول بمدارس التعليم الزراعي عام / مهني جاءت كالتالي، مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية 220، مدرسة منيا القمح الثانوية الزراعية 220 , مدرسة فاقوس الثانوية الزراعية 230 , مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية 230 الشهيد ميلاد حنا بديرب نجم 220 , الحسينية الثانوية الزراعية 220 , مدرسة السلام الثانوية الزراعية ببلبيس 220 , مدرسة وبالنسبة للتعليم التجاري والفندقي فقد تم النزول بدرجات القبول بالمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات إلى 208 درجة , مشيرا إلى أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج التي تم النزول بدرجات القبول بها هي مدرسة السلطان عويس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210 , مدرسة الثانوية للتعليم المزدوج 230 , مدرسة النسيجية الثانوية الفنية للتعليم المزدوج 210 , ومدرسة بلبيس الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بنين 225 وبنات 225 .