شكرا لقرائتكم خبر عن رصف وازدواج طريق القصاصين الصالحية في الشرقية بتكلفة 80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة، معدلات تنفيذ أعمال مشروع رصف وإزدواج طريق القصاصين- الصالحية بطول 25 كيلو متر وبتكلفة 80 مليون جنيه، ‏مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 192.1 كيلو متر وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة تساهم في إحداث التنمية المستدامة، وتعلي من حركة التجارة بما ينعكس على المستوي المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد المحافظ على رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة العاملين

و‏من جانبها أوضحت المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف وازدواج الطريق وصلت إلى 89.6%، مؤكدة أن العمل يسير على قدم وساق للإنتهاء من كافة ‏الأعمال، ودخول الطريق الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضافت أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها- الزقازيق، في المسافة ‏بين كوم حلين حتي الجديدة بطول 12كيلو متر وبتكلفة 88 مليون جنيه، ورصف ورفع كفاءة طريق ‏كوبري الملح قري الخريجين- ترعة السلام بطول 7 كيلو متر وبتكلفة 28 مليون جنيه.