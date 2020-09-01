شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانات شمال إفريقيا ترشح «السيسى وسلفاكير والبرهان» لجائزة نوبل للسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واصفاً الاتفاق بالتاريخي ويمثل مرحلةً جديدةً وخطوةً مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عامًا من الحرب الأهلية في السودان.

وأضاف «الجندي» في بيان أصدره، الثلاثاء، أن «برلمانات شمال إفريقيا ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سيلفاكير ورئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان، مؤكدًا أن «برلمانات شمال إفريقيا والبرلمان الإفريقى بجميع دوله يرحبون دائمًا بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء»، مشيدًا بـ«انتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام».

وأعرب رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا عن ثقته في قدرة أطراف العملية السياسية في السودان على إنجاح هذا الاتفاق وتحويله إلى واقع ملموس واعتباره صفحةً جديدة في تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار».

وناشد النائب مصطفى الجندى «جميع الأطراف والقوى السودانية والشعب السودانى تغليب المصالح العليا للبلاد وتقديم جميع انواع الدعم والمساندة لتحقيق والاستقرار والتنمية الشاملة والحقيقية في كافة أراضي السودان»، مشيرًا إلى أن «التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام ومن قبله التوصل إلى الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد تؤكد جميعها أن السودان يسير على المسار الدستوري والسياسي الصحيح، مطالباً المؤسسات والهيئات الدولية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه لإتمام نجاح المرحلة الانتقالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها».