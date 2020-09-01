شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 690 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 690 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة لتنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة المنوفية.

وأضاف شاكر في تصريحات صحفية أن عدد المشتركين بالمحافظة بلغ 1.6 مليون مشترك منهم 410 ألف مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020.

وأشار شاكر إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل وخفض معدلات الأعطال سعياً إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى العملاء مضيفاً أنه تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية كشف شاكر انه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيه 2020 630 محضر بإجمالي قيمة 715 ألف جنيه بمحافظة المنوفية.

وأكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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