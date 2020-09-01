شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق منزل بالعزبة الغربية نتيجة ماس كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن المنوفية من السيطرة على حريق بمنزل بشارع خلاف بالعزبه الغربية بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية حيث تمكنت سيارات الاطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى منازل أخرى تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل فامر غلى الفور بارسال سيارات الاطفاء والاسعاف حيث تمكنت من السبطرة على الحريق قبل انتقاله لمنازل أخرى ودون اصابات وتبين من المعاينة الاولية نشوب حريق بشقة بالطابق الثانى بمنزل نتيجة حدوث ماس كهربى واخطرت النيابة للتحقيق.