شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن ببني سويف» تطلق مبادرة «عامك الدراسى همنا الأساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن المديرية تتبنى مبادرة جديدة بعنوان «عامك الدراسي همنا الأساسي»، وتدعو كل رجال الأعمال في المحافظة للمشاركة في المبادرة الجديدة التي تتبناها المديرية لصالح الأسر السويفية.

وأضافت «أبوزيد» إن البيوت السويفية خلال الأيام القليلة القادمة، تستعد لموسم العودة إلى المدارس، مما يجعل كل الأسر في حالة طوارئ، بسبب الزي المدرسي «اليوني فورم»، والشنط والأحذية، إلا أن الأزمة الكبرى التي يواجهها أولياء الأمور، هي المصروفات الدراسية، ولذلك أطلاقت مديرية التضامن ببني سويف مبادرة ( عامك الدراسي همنا الأساسي )، والتي تهدف إلى رفع الأعباء من على كاهل أولياء الأمور من محدودي الدخل، مشيرة إلى أن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وتهدف المبادرة مساعدة أولياء الأمور في مواجهة أعباء المصروفات الدراسية .

وأكدت «أبوزيد» أن المبادرة ترحب بكل المتعاونين من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة والمشاركة لعمل معرض كبير يستفيد من كل أبناء وبنات بني سويف.