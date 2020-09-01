شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا وإزالة 125 حالة إشغالات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث وإدارة التموين، أسفرت عن تحرير ١٣ محضر مخالفة ما بين نقص وزن وسوء تصنيع بمخابز قرية طنسا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة ببا، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتحقيق الانضباط ومنع كافة صور الغش والتلاعب التجاري بالسلع الغذائية والأساسية، وتطبيق القانون.

وأشار رئيس مركز ببا إلى أن قطاع الكهرباء والإنارة بالوحدة يتابع باستمرار أعمال صيانة وإنارة الكشافات بمدينة ببا وقرى طنسا وبنى ماضى سدس وتم تركيب ٨٦ كشافا واستكمال إنارة وتجميل المدخل القبلى بمدينة ببا بكشافات «الليد»، إضافة إلى فض ٥ سويقات عشوائية وفتح الشوارع بمدينة ببا.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة ببا، أسفرت عن إزالة 125 حالة إشغالات طريق، وتحرير محضر للمخالفين، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة وقرى «قمبش وهلية وصفط راشين وسدس» أسفرت عن رفع ٢٤٥ طن مخلفات من مركز التجميع وتم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا.