شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 14 قرار إزالة للتعديات بمدينة المستقبل ٢ بنطاق حي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي فيصل، برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم، الثلاثاء، بحملة لتنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدي على منافع عامة وأسوار وحدائق عشوائية بمدينة المستقبل ٢ بنطاق حي فيصل.

شارك في الحملة كلا من محمد عبدالله، سكرتير حى فيصل، وغريب شحاتة، مساعد رئيس الحي، والمهندس محمد صابر، مدير الإدارات الهندسية ومحمد صلاح مدير التنظيم وسارة مجدي مدير المشروعات بالحي

وشارك من القيادات الأمنية كلا من اللواء حسام توفيق، مساعد مدير الأمن، والعميد مأمور قسم شرطة فيصل، ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشؤون القانونية والمتابعة بالحي.

زالة تعديات بمدينة المستقبل بالسويس

إزالة تعديات بمدينة المستقبل بحي فيصل بالسويس