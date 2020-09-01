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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يسلم عقدي وحدتين سكنيتين لسيدتين ضمن الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، عقدي وحدتين سكنتين من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، لسيدتين الأولى تدعى «ح .أ.ع»، والأخرى تدعى «ك.ع.أ»، وذلك نظرًا لظروفهما العائلية والإجتماعية الصعبة، وكانت السيدتان قد تقدمتا بطلب لمحافظ الشرقية عن طريق مكتب خدمة المواطنين، خلال جولته بمدينة بلبيس لتوفير مسكن لائق لهما ولأسرتيهما الصغيرة.
وأصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة عبير عبدالقادر، مدير إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، لإجراء البحث الإجتماعي اللازم للمذكورتين، وفحص حالتيهما لبيان مدى أحقيتهما في الحصول على الوحدتين السكنيتين، ليقوم محافظ الشرقية باستقبالهما بمكتبه بالديوان العام وتسليمهما عقدى الوحدتين السكنيتين بناحية النوافعة بفاقوس، وبالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين بصفة عامة، وللأسر الأولى بالرعاية من أبنائها بصفة خاصة، وتسعى جاهدة لتوفير سبل الراحة المعيشية والعدالة الإجتماعية التي تحقق لهم الحياة الكريمة.
وأعربت السيدتان عن إمتنانهما وتقديرهما لاستقبال المحافظ لهما، وتسليمهما عقد الوحدتين السكنيتين المخصصتين لكل منهما، وذلك تلبية لرغبتهما ولظروفهما الاجتماعية والعائلية الصعبة.
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