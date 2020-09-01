شكرا لقرائتكم خبر عن تنقيذ ١٤ قرار إزالة للتعديات بمدينة المستقبل ٢ بنطاق حي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم رئيس الحي بحملة لتنفيذ ١٤ قرار ازالة لحالات تعدي على منافع عامة واسوار وحدائق عشوائية بمدينة المستقبل٢ بنطاق حى فيصل شارك في الحملة كلا من محمد عبدالله سكرتير حى فيصل وغريب شحاته مساعد رئيس الحى والمهندس محمد صابر مدير الادارات الهندسية ومحمد صلاح مدير التنظيم وسارة مجدي مدير المشروعات بالحي كما شارك من القيادات الامنية كلا من اللواء حسام توفيق مساعد مدير الامن والعميد مامور قسم شرطة فيصل ومديري ادارة الاشغالات والمرافق والشئون القانونية والمتابعة بالحي زالة تعديات بمدينة المستقبل بالسويس إزالة تعديات بمدينة المستقبل بحي فيصل بالسويس الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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