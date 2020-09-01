شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبورواش بكرداسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقلب أبورواش العشوائي، بمركز ومدينة كرداسة، وذلك لمتابعة أعمال رفع المخلفات الموجودة به، بعد قيام أحد المخالفين بإستغلاله، في إلقاء مخلفات القمامة به، وفرزها وإشعال المتبقى منها خلال الفترة الأخيرة .

وأشار راشد، أنه تم توجيه جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومركز كرداسة، للدفع بعدد من معدات النظافة لرفع كافة مخلفات القمامة الموجودة به، وإزالة التعديات وعدم السماح بإلقاء المخلفات، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع اشتعال المخلفات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وحدوث تفاعلات بالقمامة قد تؤدي إلى الاشتعال .

كما كلف شرطة المرافق بإجراء التحريات اللازمة عن المواطن المستغل لتلك الأرض لضبطه لما يسببه من تلوث بيئي وأضرار بالصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة، للسيطرة على مصادر التلوث البيئي .

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم التحفظ على عدد ٣ سيارات، وبعض الأشخاص العاملين بالمقلب وتسليمهم للشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما أكد المحافظ، على ضرورة تنظيم دوريات للمرور والمتابعة لأي حالات للحرق المكشوفة والأنشطة الملوثة للبيئة .

يذكر أن محافظة الجيزة، إتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر التلوث البيئي، منها ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبى الترع، وعدم السماح بإلقاء المخلفات وإشعال النار بها، وذلك للحد من نوبات تلوث الهواء تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

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محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة