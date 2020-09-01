شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الاتصالات» و«العدل» يفتتحان مكتب التوثيق المميز في «سيتي ستارز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري «سيتي ستارز» بمدينة نصر والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز؛ وذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.

ويتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري «سيتي ستارز» من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق «أرغب في عمل توكيل» والذى تم إطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظي عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتي من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة «مصر الرقمية» التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبي في إطار تحقيق التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال إلى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلي متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكتروني متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلاً عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجاري للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.