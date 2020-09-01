شكرا لقرائتكم خبر عن تنقيذ 14 قرار إزالة للتعديات بمدينة المستقبل 2 بنطاق حي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام حي فيصل برئاسة المهندسة فاتن إبراهيم رئيس الحي بحملة لتنفيذ ١٤ قرار إزالة لحالات تعدي على منافع عامة وأسوار وحدائق عشوائية بمدينة المستقبل٢ بنطاق حي فيصل.
شارك في الحملة كلا من محمد عبد الله سكرتير حي فيصل، وغريب شحاته مساعد رئيس الحي، والمهندس محمد صابر مدير الإدارات الهندسية، ومحمد صلاح مدير التنظيم، وسارة مجدي مدير المشروعات بالحي.
كما شارك من القيادات الأمنية كلا من اللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن، والعميد مأمور قسم شرطة فيصل، ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشؤون القانونية والمتابعة بالحي.
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