شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الإفريقي بأسوان يستقبل زائريه بعد إعادة افتتاحه (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع أول ساعات من بداية إعادة افتتاحه، استقبل المركز الثقافي بأسوان، زائريه، اليوم الثلاثاء، حيث يضم مقتنيات لدول حوض النيل، وتزين المركز بانتشار الورود والأغاني الوطنية .

وتجول والزائرين داخل أروقة المركز الثقافي وقاعاته المختلفة لمشاهدة مقتنياته، وتراث دول حوض النيل، ومشاهدة كل جديد داخل المركز من مقتنيات ثمينة للدول الإفريقية.

وحرصت المهندسة ايرين فايز مدير عام المركز، على متابعة كافة عمليات التعقيم والتطهير لجميع أروقة المتحف ومختلف جوانبه، من أجل مجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على العاملين والزوار الوافدين للمركز من إرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكانت مزارات أسوان السياحية والأثرية، فتحت أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الزائرين وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورنا، حيث استقبلت تلك المعالم الزائرين المصريين والأجانب والذين التزموا بتنفيذ التوجيهات الخاصة بدخول تلك المعالم ومنها ارتداء الكمامة والالتزام بعلامات التباعد الموجودة .

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير منطقة أثار أسوان والنوبة، إن المعابد والمناطق الأثرية، فتحت اليوم الأبواب أمام الزوار بعد فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مشيرا إن الدخول يتم وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم التأكد من التعقيم قبل وبعد الزيارة، ويوجد ملصقات إرشادية خاصة بتعليمات مواجهة الفيروس وطرق الوقاية، كما توجد علامات التباعد في الأرض تلزم وقوف الزائر عن الأخر بمسافة متر أو أكثر .

ولفت مدير منطقة أثار أسوان، إلى أنه تم توجيه الزائرين قبل الدخول بارتداء الكمامات، وهو نفس ما يتم بالنسبة للعاملين بجميع المناطق الاثرية.

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المركز الثقافي الإفريقي بأسوان