شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبد اللطيف، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة، 75%، وأن يكون الطقس حارًا جدًا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد سيشهد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26

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مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 27

دمياط العظمى 32 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22

السويس العظمى 37 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 25

بني سويف العظمى 38 والصغرى 24

المنيا العظمى 39 والصغرى 24

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24