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غادة والى تشارك فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان عبر الفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان، حيث أعربت عن سعادتها بتلك المشاركة، موجهة الشكر لليابان، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "تويتر"، من الاجتماع، وعلقت: "شرفت بالمشاركة في حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان. ممتن لالتزام العلم الياباني تجاه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والحلول المتعددة الأطراف، وهو أمر أساسي في منطقة ما بعد من العالم في أوروبا وأفريقيا المعرضة للجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات.. تحديات جديدة = فرصة لتطوير شراكتنا".


جانب من مشاركة غادة والى فى الحوار

 

وكانت والى قد شاركت فى مؤتمر افتراضى، لدعم ضحايا الإرهاب، قائلة: "ناقشنا كيفية دعم ضحايا الإرهاب، وتعالى الأصوات ضد الإرهاب".

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وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:" لدعم ضحايا الإرهاب، فى المؤتمر الدولى الخامس للمتحدثين باسم البرلمان، يشرفنى أن أنضم إلى  فورونكوف ونواب بارزين لمناقشة كيف يمكننا دعم الضحايا بشكل أفضل وتضخيم الأصوات في مكافحة الإرهاب ".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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