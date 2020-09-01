شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الحقوق.. كيف تصبح ضابط شرطة في عامين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل أكاديمية الشرطة الراغبين في الالتحاق بها من خريجي كلية الحقوق لهذا العام 2020، والعام الماضي 2019، بتقدير مقبول "ذكور فقط"، حيث يدرس الطالب لمدة عامين ليحصل بعد ذلك على رتبة "ملازم أول".

ويتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على "المؤهل الجامعي – الدرجة العلمية"، والمُستندات المطلوبة "شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة" إلى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية "لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة المعلومات الدولية ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت".

ووضعت أكاديمية الشرطة عدداً من الشروط، أبرزها أن يكون الطالب مُستوفياً لشُروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ومنها، ألا يقل طول القامة للطالب عن 165 سم ، وللطالبات عن 160 سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يزيد السن في أول أكتوبر 2020 على 28 سنة للحاصلين على الليسانس ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو عام 2019 فقط.

ويجري الطالب عدداً من الاختبارات أبرزها "اختبار القُدرات"، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، و ليس للطالب حق الإعادة حال رسوبه، واختباري المقاس والقوام، فضلاً عن الكشف الطبي حيث يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

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ويخضع الطالب للكشف النفسي، حيث يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، وكشف السمات ، حيث يتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية ولا يحق للراسب الإعادة، فضلاً عن الاختبار الرياضي من خلال عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ثم الكشف الطبى المتقدم حيث يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة من خلال عدة تحليلات، وأخيراً لجنة اختبار الهيئة، حيث تتم هذا العام لأول مرة على مرحلتين ، "تحريري" للاختبار في معلومات عن مصر، وشفوي عن طريق المفاضلة بين المتقدمين.

ويتمتع الطلاب المنضمين لكلية الشرطة بعدة مميزات، أبرزها يُمنح الدارس طوال فترة الدراسة مُكافأة تُوازى المُرتب المُقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، ويُمنح الخريج شهـادة الدبلـوم فـى مـواد الشُرطـة، ويُعين الخريج ضابط بهيئة الشُرطة، برُتبـة مـُلازم أول للحاصلين على الليسانس ، ويتمتع الخريج بكافة المزايا المُقررة لضُباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمُستشفيات هيئة الشُرطة للضابط وأُسرتـه، ورعاية رياضية (بالاشتراك في نوادي الشُرطة على مُستوى الجُمهوريـة"، ورعاية اجتماعية "المصايف – الحج – العُمرة – الرحلات – إلــخ"، ورعاية ثقافية "السماح بالدراسات العُليا والبعثات".