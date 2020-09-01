شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير النقل: تعاقدنا مع شركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه سيتم التعاقد مع شركة إدارة عالمية لإدارة مشروع القطار الكهربائي السلام - العاصمة الادارية - العاشر من رمضان عقب الانتهاء من تنفيذه.

وأضاف وزير النقل على هامش توقيع عقد إدارة مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو أن الوزارة تعمل حاليا بالتوازي فى أكثر من مشروع على رأسها استكمال الخط الثالث للمترو وتستعد لبدء تنفيذ الخط الرابع وكذلك مشروع المونوريل.

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وقال وزير النقل، إن اسناد إدارة تشغيل الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى تطوير المرفق، والحفاظ عليه وتقديم خدمة جيدة وتعظيم إيراداته.