"الإنتاج الحربى" تنفى تصنيعها سيارات كهربائية بشكلها المتداول على السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية صورا لسيارة كهربائية، حيث أفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.
وقد أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفا أن الشركة الصينية المصنعة للسيارة واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.
وأكد بكر، أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة، وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتاً إلى أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، مشددا علي ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.
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