أول تعليق من الإنتاج الحربي على طرح سيارات كهربائية تتبع شركة جيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفت وزارة الإنتاج الحربي، ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من صور لسيارة كهربائية من إنتاج شركة جيلي الصينية وأنه يتم تصنيع تلك السيارات بمصر.

من جانبه أكد محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، عدم صحة الخبر المتداول حيث أن الشركة المذكورة أرسلت هذه النماذج لاختبارها، مضيفًا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتى الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

وأشار "بكر"، أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليًا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا إلى أنه جاري التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر.

وأهاب "بكر" بضرورة عدم نشر الأخبار المغلوطة ومتابعة أخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.​