فرج عامر: التهاون والاستهتار بفيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من جميع المحافظين والمسؤولين بمختلف المؤسسات بالدولة تطبيق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، ولا سيما المنشآت التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

وحذر "عامر"، في بيان له اليوم الثلاثاء، من التهاون في الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع عودة أعداد الإصابات بالفيروس للارتفاع مؤكدا أنه لم يعد أمامنا جميعا وبدون استثناء إلا الالتزام بتطبيق جميع التدابير خاصة أنه حتى هذه اللحظة لقاح لمواجهة هذا الفيروس اللعين وطالب النائب محمد فرج عامر بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين مؤكدا أن التهاون والاستهتار ومخالفة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ينذر بعواقب خطيرة وكارثية بانتشار هذا الفيروس من جديد.

وقال إن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت بدورها على أكمل وجه والآن أصبحت الكرة في ملعب الشعب لمواجهة فيروس كورونا موجهًا التحية لجيش مصر الأبيض داخل المنظومة الطبية المصرية الذين واصلوا العمل ليلا ونهارًا لإنقاذ المصريين الذين أصيبوا بهذا الفيروس ولم يتوانوا لحظة في تقديم أرواحهم فداء لمصر وشعبها.