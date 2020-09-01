مصر للطيران و آير كايرو يوقعان اتفاقية مشاركة بالرمز لزيادة الخطوط الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركتا مصر للطيران و آيركايرو عن توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركتين مايو الماضي، والتي استهدفت فتح آفاق جديدة لركاب الشركتين وتعزيز تواجدهما بعدد من الأسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما بما يخدم ركاب الشركتين مع توفير فرص ربط أفضل فيما وراء مطار القاهرة من خلال تنسيق جداول الرحلات بين الطرفين.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن توقيع الاتفاقية جاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لتوفير خدمات جديدة للمسافرين خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وتستهدف هذه الاتفاقية في المقام الأول تشجيع وزيادة الحركة السياحية من وإلي مصر والعمل علي ربط مناطق الجذب السياحي داخل مصر بعضها ببعض ، وزيادة الترددات علي المقاصد والمدن السياحية المصرية وكذلك توفير شبكات خطوط واسعة للركاب تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا.

ومن جانبه قال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن اتفاقية المشاركة بالرمز استهدفت فتح آفاق جديدة لركاب الشركتين وسيتم تفعيلها خلال جدول شتاء المقبل ، تبدأ مصر للطيران بالسماح بوضع رمز شركة آيركايرو على رحلات الشركة الوطنية الداخلية بين القاهرة وكل من مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والإسكندرية وسوهاج، وخارجيًا بين القاهرة إلى كل من روما وميلانو والبحرين كوبنهاجن.

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وأضاف "أبو العينين"، أن هذه الخطوة التنفيذية الهامة تأتي في ظل اهتمام الشركة بتحقيق التكامل بين جداول تشغيل الشركتين وطرح العديد من الخيارات أمام ركاب آير كايرو للسفر إلى العديد من النقاط التي تُسير إليها مصر للطيران رحلاتها بما يدعم حركة السياحة الداخلية ومنح ركاب مصر للطيران الفرصة للوصول إلى العديد من النقاط بشرق أوروبا والشرق الأوسط عن طريق عدد من المطارات الداخلية بمصر.

وأوضح حسين الشريف رئيس شركة آير كايرو ، ان مصر للطيران وآير كايرو يعتبرا كيان واحد وتجمعهما علاقات طيبة علي مدار سنوات ، تمتلك مصر للطيران 60% من آيركايرو، وهذه الاتفاقية تتويجا للجهود التسويقية بين الشركتين لأنها تتيح للمسافرين الاستفادة من شبكة الشركتين وكذلك اختيارات وبدائل كثيرة للمسافرين من وإلى المدن المصرية والسياحية.

كما ستسمح لنا بدمج شبكتي وخدمات الشركتين لنوفر للركاب خيارات أوسع من الرحلات وفرص متعددة وحرية في اختيار مواعيد السفر نظراً لتنوع توقيتات الرحلات ، خاصة وإن مصر للطيران وآير كايرو تحملان على عاتقهما مسؤولية تزويد الركاب بشبكة خطوط تنافسية تخدم متطلبات الشركتين بما يحقق أهدافهما في العودة إلى معدلات التشغيل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتوفر هذه الشراكة الجديدة، للركاب الراغبين في السفر بين مصر وأي مكان سواء رحلات داخلية أو خارجية وجهات جديدة فعلي سبيل المثال ستوفر شركة آير كايرو لركاب مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى كل من مطارات نابولي و باري بإيطاليا، ويريفان بأرمينيا، وتبليسي بجورجيا ومن مطار الغردقة إلى كل من يريفان وبلغراد بصربيا وتبليسي و من مطاري سوهاج و اسيوط الى كل من جدة و الرياض.

وذلك بمجرد طرح الرحلات علي أنظمة الحجز سيمكن لركاب مصر للطيران حجز الرحلات من خلال مركز اتصالات الشركة الوطنية 1717 ومن أي محمول داخل مصر أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو عن طريق مكاتبها أو وكلاء السياحة حول العالم، كما يمكن لركاب شركة آير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com.​