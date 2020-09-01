بتهمة خطف ربة منزل واغتصابها.. المشدد 10 سنوات لشخص بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، المتهم "أ. ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف ومواقعة ربة منزل، كما عاقبت المتهم "م. ز" بالحبس لمدة سنة لاشتراكه بالجريمة في الدرب الأحمر.
كشف تحقيقات النيابة أن المتهم "أ .ع"، قام بخطف المجني عليها "ش .س"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استوقفها حال سيرها بالطريق العام وأشهر في وجهها سلاح أبيض "كتر"، وهددها حتى استقلت برفقته دراجة نارية "توك توك"، واصطحبها إلى مكان بعيد عن أعين ذويها، وقام بمواقعتها بغير رضاها.
فيما قام المتهم الثاني "م. ز" بإعارة محل سكنه للمتهم الأول لحجز المجني عليها به مع علمه باحتجازها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالاحتجاز.
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