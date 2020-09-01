بعد انتهاء مدة الفصل.. الإدارية العليا تنتهي من طعون مرشحي مجلس الشيوخ وترسلها للوطنية للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت المحكمة الإدارية العليا، من الفصل في الطعون الانتخابية التي تلقتها على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عقب انتهاء مدة الفصل المحددة بمدة 10 أيام، وتم ارسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى، يواصل المرشحون في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الثلاثاء، حملات الدعاية الانتخابية والتي بدأت يوم 20 أغسطس وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم 5 سبتمبر المقبل بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، بحيث تتوقف ممارسة الدعاية وبدء فترة الصمت الانتخابي قبل يوم واحد من الاقتراع في الخارج.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة عقب إعلان نتيجة الجولة في 19 أغسطس الماضي.