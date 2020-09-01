ضبط المتهمين باختطاف صاحب محل في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين، باختطاف صاحب محل في منطقة الزاوية الحمراء.

تبلغ للمقدم أيمن عبد الحافظ، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من موظفة مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة باختطاف شقيقها صاحب محل بويات، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في العديد من الأحكام القضائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال لها صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالي قدره 2000 جنيه لهم، واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقي المبلغ.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن الرائد أحمد بدر، معاون مباحث القسم، من ضبط سائق، مقاول مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل لأحدهما معلومات جنائية حال حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجني عليه.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر السائق بأنه نظراً لقيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه كمقدم لشراء شقة سكنية فخطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك استعان بالمقاول وقاما باختطافه داخل سيارة ميكروباص "مستأجرة" واحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية "ملك المقاول" وتصويره وإرسال تلك الصور للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وبمواجهة المجني عليه أمام العقيد خالد سيف، مفتش المباحث، بالإحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم وإتهمها بخطفه واحتجازه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد الرفاعي، مدير قطاع الشمال، والعقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.