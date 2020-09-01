ضبط المتهمين باقتحام موقع تحت الإنشاء وسرقة كابلات كهربائية بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على 5 عاطلين لاتهامهم باقتحام مواقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس وسرقة كمية من الكابلات الكهربائية تحت تهديد الأسلحة النارية.

تبلغ للمقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من 3 مواطنين مشرف أمن، فردين أمن بإحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأنه حال تواجد الثاني والثالث بموقع عملهما فوجئا بدخول مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية من موقع عملهم كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ولاذا بالفرار مستقلين سيارة ربع نقل.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

أسفرت جهوده في تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة المُشار إليها وتبين أنها مؤجرة لإحدى الأشخاص عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 4أشخاص عاطلين لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد شعلان ومحمود عبد السلام وتوفيق عبود وأحمد الجندي، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار، طبنجة صوت وعدد 8 طلقات صوت وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة وتمكن الرائدان محمود ثروت ومحمود عطية، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائها وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مدير قطاع القاهرة الجديدة، والعميد محمد غيتة، مأمور قسم التجمع الخامس، والرائد أحمد وصفي، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.