تنفيذًا لتكليف رئيس الجمهورية.. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ العمل بمجمع محاكم الجلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل، أن الهئية الهندسية للقوات المسلحة بدأت في العمل بمجمع محاكم الجلاء لرفع كفاءة المجمع.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم وخاصة مجمع محاكم الجلاء , بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صباح أمس في ترميم ورفع كفاءة مجمع محاكم الجلاء ، وذلك برفع الأنقاض وتهيئة المكان لعمل التجديدات المطلوبة , وفقًا لأحدث النظم في هذا المجال.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن مجمع محاكم الجلاء يعد أحد صروح العدالة - حيث تم إنشاؤه في الخمسينات من القرن الماضي - ويقع بمنطقة استراتيجية بوسط القاهرة وقد طالته يد الإرهاب والتخريب عام 2011 , وظل مغلقاً , ومعطلاً عن العمل طوال الفترة الماضية إلى أن صدر توجيه السيد الرئيس بإعادة الحياة إليه مرة أخرى ليعود صرحاً قضائياً كما كان من قبل, وعلى أحدث التصميمات .

وتسعى وزارة العدل بعد الانتهاء من ترميم المبني إلى تطويره تكنولوجيًا , اتساقًا مع سياسة الدولة في التحول الرقمي .