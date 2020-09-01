حاول التشهير بوالدته على "فيس بوك".. ضبط طالب تعدى على صاحب معرض بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طالب اشترك مع صديقه في التعدي على صاحب معرض لتشهيره بوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية.
تلقى قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على مالك معرض أدوات صحية- مُقيم بدائرة المركز، مُلقى بنزلة الطريق الإقليمي اتجاه بنها دائرة المركز مُصاب بجروح وكدمات متفرقة ولا يمكن استجوابه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
توصلت جهود تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص (طالب جامعي، حاصل على دبلوم - مُقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بقيام المجني عليه بإنشاء عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عليها صور خاصة بوالدته بقصد التشهير بها والنيل من سمعتها نظراً لوجود خلافات بينهم.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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