أخبار مصر | السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس صاحب العمل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل.
وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا يسمح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن محددة بالتجديد لدى نفس صاحب العمل، وتنتهي مدة السماح في 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح أن القرار تضمن عددا من الإجراءات هي:
· السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل، وعامل تحميل وتنزيل) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.
· و(عامل، وعامل نظافة) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل باستثناء عمال النظافة لدى المدارس والحضانات ورياض الأطفال، الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة الرسمية والخاصة وعمال النظافة لدى المستشفيات والبلديات بحيث تسري عليها إجراءات العمل المعمول بها في الوزارة حاليا.
· و(عامل، وعامل بوفيه) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.
· و(عامل منزل،وبستنجي) بمهنة (عامل منزلي، وطاهي) لدى نفس صاحب العمل دون شرط وجود كلمة فيلا على إذن الاشغال.
ولا تشمل هذه الإجراءات العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:
· العمال غير الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على خدمة السفر على منصة "حماية" لغايات مغادرة الأراضي الأردنية.
العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21 سبتمبر 2019 باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية: أزواج وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وحملة الجوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول.
وفي نفس السياق قررت وزارة العمل وضع إشارة "بلوك" على جميع المسجلين على منصة حماية السفر، والمغادرة نهائيا، وذلك لضمان عدم إصدار تصاريح عمل لهم لأنهم أصبحوا ملزمين بالمغادرة على ضوء الإعلانات السابقة وعلى ضوء إجراءات الترتيبات مع وزارة الخارجية كما أن الإعفاء من الرسوم لن يكون إلا في حال المغادرة قبل 31 أكتوبر المقبل.
وفي شأن إجازات العمالة الوافدة أكد وزير العمل الأردني أنها لا تزال موقوفة بسبب الوضع الوبائي في دول معينة، مشيرا إلي أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا أو التزاما لعودة أي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الأولى لعودة الأردنيين.
وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.
وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.
وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.
ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.