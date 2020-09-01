أخبار مصر | السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس الكفيل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان – الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا " لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح بتجديد تصاريح العمالة الوافدة على نفس صاحب العمل بمهن معينة حتى 31 ديسمبر المقبل.



وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا يسمح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهن محددة بالتجديد لدى نفس صاحب العمل، وتنتهي مدة السماح في 31 ديسمبر المقبل.



وأوضح أن القرار تضمن عددا من الإجراءات هي:



· السماح بالتجديد للعمالة غير الأردنية ممن يحملون تصاريح عمل بمهنة (عامل، وعامل تحميل وتنزيل) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.



· و(عامل، وعامل نظافة) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل باستثناء عمال النظافة لدى المدارس والحضانات ورياض الأطفال، الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة الرسمية والخاصة وعمال النظافة لدى المستشفيات والبلديات بحيث تسري عليها إجراءات العمل المعمول بها في الوزارة حاليا.

· و(عامل، وعامل بوفيه) في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لدى نفس صاحب العمل.

· و(عامل منزل،وبستنجي) بمهنة (عامل منزلي، وطاهي) لدى نفس صاحب العمل دون شرط وجود كلمة فيلا على إذن الاشغال.



ولا تشمل هذه الإجراءات العمال غير الأردنيين من الفئات التالية:

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· العمال غير الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على خدمة السفر على منصة "حماية" لغايات مغادرة الأراضي الأردنية.



العمال غير الأردنيين الذين حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 21 سبتمبر 2019 باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات التالية: أزواج وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، وحملة الجوازات السفر الأردنية المؤقتة سارية المفعول.



وفي نفس السياق قررت وزارة العمل وضع إشارة "بلوك" على جميع المسجلين على منصة حماية السفر، والمغادرة نهائيا، وذلك لضمان عدم إصدار تصاريح عمل لهم لأنهم أصبحوا ملزمين بالمغادرة على ضوء الإعلانات السابقة وعلى ضوء إجراءات الترتيبات مع وزارة الخارجية كما أن الإعفاء من الرسوم لن يكون إلا في حال المغادرة قبل 31 أكتوبر المقبل.



وفي شأن إجازات العمالة الوافدة أكد وزير العمل الأردني أنها لا تزال موقوفة بسبب الوضع الوبائي في دول معينة، مشيرا إلي أن الوزارة لا تستطيع أن تحدد موعدا أو التزاما لعودة أي عامل، لأن الطاقة الاستيعابية للحجر عند العودة للمملكة محدودة وهي مخصصة بالدرجة الأولى لعودة الأردنيين.