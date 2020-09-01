أخبار مصر | إلغاء إقامات العمالة شرط إنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالخارج أكثر من 6 أشهر بالإمارات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء إقامات العمالة شرط إنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالخارج أكثر من 6 أشهر بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن إلغاء إقامات العمالة شرط إنهاء التصاريح للمنقطعين عن العمل بالخارج أكثر من 6 أشهر.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة أكدت أنها تشترط للموافقة على طلب إنهاء تصاريح العمالة المنقطعة عن العمل، لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، إثبات أصحاب العمل إلغاء إقامات تلك العمالة، موضحة أن هناك ثلاث حالات يستحق فيها العامل قيمة تذكرة سفر بعودته إلى وطنه من جهة العمل، تشمل:الفصل، ومغادرته الدولة، وأخيراً إتمام العقد محدد المدة.
وأفادت الوزارة بأن خدمة "طلب إلغاء عامل خارج الدولة" تخصص للمنشآت، بهدف التمكن من إلغاء تصاريح عمل العمالة المنقطعة عن العمل لوجودها خارج الدولة منذ أكثر من ستة أشهر، موضحة أنه يمكن لجهات العمل التقديم على طلب إلغاء عامل خارج الدولة، من خلال التطبيق الذكي للوزارة، أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة "تسهيل"، على ألا يستغرق إنجازها أكثر من يوم عمل واحد.
ورداً على أسئلة العشرات من أصحاب العمل ، اشترطت الوزارة للموافقة على طلب إلغاء تصريح عمل لعامل خارج الدولة، أن يقدم صاحب العمل ما يثبت إلغاء إقامة العامل، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت التي قامت بدفع مبلغ الضمان المصرفي، البالغ 3000 درهم عن كل عامل، استرداد هذا المبلغ عند إلغاء تصريح العمل.
وفيما يتعلق بإجراءات ما بعد إنهاء تصاريح العمل بالتراضي للعمالة الموجودة داخل الدولة، ذكرت الوزارة أنه بعد إنهاء عقد وتأشيرة العمل، يستطيع الفرد البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً، ويمكن الاستفادة من هذه الفترة في البحث عن وظيفة جديدة تكفل إقامته في الدولة من جديد، أو مغادرة الدولة قبل انتهاء فترة السماح، منوهة إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010، تمنح الوزارة تصريح عمل جديداً للموظف بعد انتهاء مدة عقده، ما يسمح له بالانتقال إلى عمل آخر من دون الخضوع للحرمان من العمل لمدة ستة أشهر، أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من جهة العمل السابقة.
وقالت: "يجوز للموظف الحصول على تصريح عمل جديد من دون استيفاء شرط العمل لمدة عامين، إذا تخاذل صاحب العمل عن التزاماته القانونية أو التعاقدية تجاه الموظف، أو في حال فصل الموظف تعسفياً، أو إذا كان الانتقال إلى العمل الجديد في إطار مستويات مهارات الموظف الأولى أو الثانية أو الثالثة".
وأضافت الوزارة: "يستحق العامل من جهة العمل قيمة تذكرة سفر بعودته إلى وطنه في ثلاث حالات، الأولى إذا تم فصله، والثانية في حال مغادرته الدولة، وأخيراً في حال إتمام العقد المحدد المدة، أما في حالة استقالة العامل أو فصله وفقاً للمادة (120) من قانون العمل، فلا يستحق العامل تذكرة العودة".
ورداً على سؤال حول إمكانية رفض صاحب العمل استقالة العامل، أوضحت أنه لا يعتد برفض صاحب العمل لاستقالة العامل، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار رفضه أو قبوله، لكن يجب على العامل أن يثبت إبلاغ صاحب العمل بالاستقالة، سواء بالتوقيع على رسالة الاستقالة أو إرسالها بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستقالة ليست لها مدة صلاحية، إذ يمكن للعامل المتقدم باستقالته مواصلة العمل بعد شهر الإنذار، شريطة الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل بتمديد فترة الإنذار لمدة شهر أو شهرين بناءً على طلب صاحب العمل، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن يعمل العامل لأكثر من أربعة أو ستة أشهر ومن ثم يتمسك بالاستقالة، حيث إن استمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقالة.
وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.
وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.
وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.