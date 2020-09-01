أخبار مصر | صرف 12 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1214 شاباً بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 12 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1214 شاباً بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1214 شاباً، من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة ، بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة بالمديرية ، وذلك من بين 4872 من راغبى العمل المسجلين ، فضلاً عن توفير 201 فرصة عمل من خلال تلك المكاتب.



وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر المبارك والعمال لـ 12 ألفاً و 719 عاملا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالي 12 مليون و 131 ألفاً و 500 جنيه.



وأشار الوزير إلي أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا ، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.



وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، في تقريرها الشهري للوزير عن انجازات شهر يوليو الماضي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة ، فضلاً عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج.

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