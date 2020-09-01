أخبار مصر | صرف 12 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1214 شاباً بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 12 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 1214 شاباً بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر المبارك والعمال لـ 12 ألفاً و 719 عاملا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالي 12 مليون و 131 ألفاً و 500 جنيه.
وأشار الوزير إلي أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية ، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال، و24 ألف جنيه منحه مولود لـ 12 عاملا ، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.
وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، في تقريرها الشهري للوزير عن انجازات شهر يوليو الماضي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة ، فضلاً عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج.
كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دورياً ، وأسفر عن تحرير 117 محضرا ، وإجراء التفتيش على 425 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرر 49 محضرًا ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 235 شكوى تم تسوية 7 منها وديا، إحالة 20 للقضاء ، وحفظ 111 شكوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة ، فضلا عن فض إضراب عدد من العمال في شركة دلتا فابريك مصر، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة العلاوة السنوية، وحوافز الإنتاج ، وتم عودة العمال إلى عملهم مرة أخرى.
وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج
افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.
وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.
وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.