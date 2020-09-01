مصر | بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص لتجارتهم في المخدرات بمطروح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط 4 أشخاص لتجارتهم في المخدرات بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.